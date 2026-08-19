Nach Übernahme: Was die RTL Group in Österreich mit dem Sky-Angebot vorhat

Die Auswirkungen der heuer erfolgten Übernahme von Sky Deutschland durch die RTL Group werden langsam auch in Österreich greifbar. So soll die Streamingplattform RTL+ 2027 als fester Bestandteil in das Sky-Angebot integriert werden, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Bereits im Herbst soll das flexible Streamingangebot WOW in Österreich starten und Sky X ablösen. Bald darauf soll es erste gemeinsame Pakete von WOW und RTL+ geben.

Für Kunden von Sky X bestehe kein Handlungsbedarf, wurde betont. Es handle sich um ein Rebranding und technisches Upgrade ihres Produkts.

„Mehr Inhalte, mehr Auswahl“

„Der Zusammenschluss von RTL und Sky eröffnet uns in Österreich völlig neue Möglichkeiten. Gemeinsam vereinen wir starke Marken, hohe Reichweiten und eine einzigartige Angebotsvielfalt“, wurde Caterina Preti, Managing Director Österreich bei RTL, zitiert.

Sie versprach für Kundinnen und Kunden „mehr Inhalte, mehr Auswahl und ein noch besseres Nutzungserlebnis“.

RTL Deutschland will zudem die Rolle der nun schon recht üppigen Bandbreite an Marken schärfen, um für Nutzer mehr Orientierung zu schaffen. So wird RTL+ als „Must-have“ für Reality, Soaps und lokale Unterhaltung beschrieben.