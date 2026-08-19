Jagdsaison auf Murmeltiere hat begonnen: Kritik an 4000 Abschüssen in Tirol

In Tirol dürfen seit 15. August wieder Murmeltiere bejagt werden. Hitzestress und Klimawandel setzen laut Alpenzoo und Österreichischem Tierschutzverein aber dem alpinen Wildtier massiv zu. Laut Tierschutzverein droht mit der Jagdsaison „die nächste Gefahr“. Der Tiroler Jägerverband verteidigt die Abschusszahlen und sieht die Bestände als stabil.