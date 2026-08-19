Stopps im Iran und Saudi-Arabien
Weltenbummler Knett kehrt ins Tivoli zurück: „Ich liebe die Fans von Wacker Innsbruck“
Im Iran spielte Christopher Knett auch in der asiatischen Champions League. Erst im Viertelfinale war Endstation.
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Vor dem Zweitliga-Gastspiel bei seinem Ex-Club FC Wacker hat St. Pöltens Goalie Christopher Knett nach exotischen Fußball-Stationen viel zu erzählen. Der 36-Jährige sprach mit der TT über Verdienstmöglichkeiten im Iran, den Umzug mit einer vierköpfigen Familie in eine neue Welt und das Wellenbad der Gefühle in Innsbruck.
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