Weltenbummler Knett kehrt ins Tivoli zurück: „Ich liebe die Fans von Wacker Innsbruck“

Vor dem Zweitliga-Gastspiel bei seinem Ex-Club FC Wacker hat St. Pöltens Goalie Christopher Knett nach exotischen Fußball-Stationen viel zu erzählen. Der 36-Jährige sprach mit der TT über Verdienstmöglichkeiten im Iran, den Umzug mit einer vierköpfigen Familie in eine neue Welt und das Wellenbad der Gefühle in Innsbruck.