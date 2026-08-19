Prinz Harry und Meghan vor Rückkehr nach Großbritannien

Der britische Prinz Harry zieht Medienberichten zufolge mit seiner Frau Meghan und den gemeinsamen Kindern in sein Heimatland zurück. Die Rückkehr ins Vereinigte Königreich solle bereits "bis Ende des Monats" vollzogen werden, berichteten mehrere britische Medien am späten Mittwochabend. Harry und seine Frau hatten sich 2020 im Zuge eines Zerwürfnisses mit der königlichen Familie von ihren royalen Pflichten zurückgezogen und waren in Meghans Heimat USA gezogen.

Die Kinder des Paares, Archie (7) und Lilibet (5), sollen demnach schon im September in Großbritannien in die Schulen gehen, hieß es in den Berichten. König Charles sei von den Plänen vor kurzem informiert worden. Die Sprecher von Harry und Meghan gaben dazu keine Stellungnahmen ab. Allerdings bestätigte eine den beiden nahestehende Quelle die Berichte.

Laut dem "Telegraph" werden Harry und Meghan in keiner königlichen Residenz wohnen. Ihr Status als nicht arbeitende Mitglieder des Königshauses soll sich nicht ändern.