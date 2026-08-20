Kollision beim Überholen: Rennradfahrer in Westendorf verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Westendorf ist am Mittwochabend ein 35-jähriger Rennradfahrer verletzt worden. Der Mann kollidierte während eines Überholmanövers mit einem Pkw und stürzte.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr auf der Windauer Straße (L204). Sowohl der Radfahrer – ein im Bezirk Kitzbühel wohnhafter Deutscher – als auch ein 73-jähriger österreichischer Autofahrer waren von Rettenbach kommend in Richtung Westendorfer Ortszentrum unterwegs. Als der Pkw-Lenker den Radler überholen wollte, kam es aus bisher ungeklärter Ursache zur Kollision zwischen dem Rennrad und dem seitlichen Heck des Autos.

Mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Der 35-Jährige, der laut Polizei keinen Helm trug, stürzte und zog sich Kopfverletzungen zu. Der Autofahrer leistete sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der verletzte Radfahrer vom Rettungshubschrauber „C4“ in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol geflogen.