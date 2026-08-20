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Kommentar
Weit mehr als nur ein ungleiches Spielfeld
Kommentarvon Alexander Gruber
Der öffentliche Konflikt, den zahlreiche verdiente Spielerinnen seit Kurzem mit dem Österreichischen Eishockey-Verband austragen, lässt tief in die Strukturen blicken.
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