Einbruch in Innsbrucker Lokal: Täter erbeuten Tausende Euro

Unbekannte Täter sind im Innsbrucker Stadtteil Höttinger Au in einen Gastronomiebetrieb eingebrochen. Sie erbeuteten dabei Bargeld im hohen vierstelligen Eurobereich, berichtet die Polizei.

Der Einbruch ereignete sich demnach im Zeitraum zwischen dem 13. und dem 19. August. Laut Ermittlern verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Lokal und stahl das Geld direkt aus dem Gastraum. Die Ermittlungen sind im Gange. (TT.com)