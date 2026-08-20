„Josh“ live auf der Geierwally Freilichtbühne: Ein Konzert voller Emotionen und Intimität

Am 5. und 6. September 2026 verzaubert der österreichische Sänger und Songwriter „Josh“ mit seiner Solo-Tour „Wer singt dann Lieder für dich“ in Elbigenalp. Tickets für den zweiten Konzertabend sind noch verfügbar – eine Gelegenheit, die sich Fans nicht entgehen lassen sollten.

Elbigenalp – Am 5. und 6. September ist Johannes Sumpich alias „Josh“ auf der Geierwally Freilichtbühne in Elbigenalp zu erleben. Der Sänger und Songwriter, der mit seinem Sommerhit „Cordula Grün“ 2018 über Nacht zum Star der österreichischen Musikszene wurde, präsentiert sein neues Album „Wer singt dann Lieder für dich“.

Mit der gleichnamigen Solo-Tour kehrt Josh bewusst zu den Wurzeln seiner Karriere zurück. Mit Gitarre und seiner unverwechselbaren Stimme schafft er eine intime Atmosphäre, die an die Anfänge seiner musikalischen Laufbahn erinnert.

„Ich liebe es, auf großen Bühnen zu stehen. Davon träumt jeder Musiker. Aber im kleinen, intimen Rahmen zu spielen, wie zu Beginn meiner Karriere, das ist das Aufregendste überhaupt“, sagt Josh. Und genau dieses Gefühl bringt er auf die Bühne.

Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Konzertbesucher erwartet ein unvergesslicher Abend voller Emotionen, Hits und neuer Songs.