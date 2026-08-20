Ziel ist ein Direktmandat

SPÖ präsentiert das Team für die Landtagswahl im Bezirk Kufstein

SPÖ-Spitzenkandidat Christian Kovacevic mit Eva Steibl-Egenbauer, Tobias Gasser, Christian Mußner und Bianca Bichler (von links).
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Michael Mader

Von Michael Mader

Die Sozialdemokraten treten bei der Landtagswahl im Herbst 2027 mit einer laut eigener Definition kombinierten Expertise aus politischer Erfahrung, innovativen Perspektiven und einer jungen, engagierten Generation an. Spitzenkandidat ist der Landtagsabgeordnete Christian Kovacevic.

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