Ziel ist ein Direktmandat
SPÖ präsentiert das Team für die Landtagswahl im Bezirk Kufstein
SPÖ-Spitzenkandidat Christian Kovacevic mit Eva Steibl-Egenbauer, Tobias Gasser, Christian Mußner und Bianca Bichler (von links).
© Michael Mader
Die Sozialdemokraten treten bei der Landtagswahl im Herbst 2027 mit einer laut eigener Definition kombinierten Expertise aus politischer Erfahrung, innovativen Perspektiven und einer jungen, engagierten Generation an. Spitzenkandidat ist der Landtagsabgeordnete Christian Kovacevic.
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