Wie eine Plattform den Fluglärm in Innsbruck transparent macht

Ein Flugzeug zieht über Innsbruck hinweg oder landet dort. Doch um welches Flugzeug handelt es sich – und wie laut war es? Ab sofort steht auf der Website des Innsbrucker Flughafens eine moderne Online-Plattform zur Verfügung, auf welcher AnwohnerInnen und Interessierte Fragen wie diesen nachgehen können.