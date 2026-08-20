Drei Messstellen

Wie eine Plattform den Fluglärm in Innsbruck transparent macht

Auf einer interaktiven Karte können unter anderen die Flugrouten und die Lärmdaten der einzelnen Flugzeuge abgerufen werden.
© Steiner/Screenshot

Ein Flugzeug zieht über Innsbruck hinweg oder landet dort. Doch um welches Flugzeug handelt es sich – und wie laut war es? Ab sofort steht auf der Website des Innsbrucker Flughafens eine moderne Online-Plattform zur Verfügung, auf welcher AnwohnerInnen und Interessierte Fragen wie diesen nachgehen können.

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