Drei Messstellen
Wie eine Plattform den Fluglärm in Innsbruck transparent macht
Auf einer interaktiven Karte können unter anderen die Flugrouten und die Lärmdaten der einzelnen Flugzeuge abgerufen werden.
© Steiner/Screenshot
Ein Flugzeug zieht über Innsbruck hinweg oder landet dort. Doch um welches Flugzeug handelt es sich – und wie laut war es? Ab sofort steht auf der Website des Innsbrucker Flughafens eine moderne Online-Plattform zur Verfügung, auf welcher AnwohnerInnen und Interessierte Fragen wie diesen nachgehen können.
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