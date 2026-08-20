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Nord trifft Süd
MusikerInnen aus Südtirol und Neapel spielen bei den Festwochen gemeinsam
Die Familienmusik Huber und die „Talenti Vulcanici“ beim Konzert im Landestheater.
© Amir Kaufmann
Von Markus Schramek
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