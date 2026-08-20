Fertigstellung im Sommer 2028
Fügener Freibad soll um fünf Millionen Euro ein neues Gesicht bekommen
TVB-Obmann Ernst Erlebach und Bürgermeister Dominik Mainusch (r.) im Fügener Freibad. Im Hintergrund sieht man die Erlebnistherme Zillertal. Auf dem begrünten Areal rechts wäre hinten das neue Eingangsgebäude geplant.
© Angela Dähling
Der Eingang ins Freibad soll Richtung Erlebnistherme in ein neues Gebäude verlegt werden. Im Bestandsgebäude wird Platz für neue Badewassertechnik geschaffen. Zur Realisierung braucht es Geld aus dem Bäderfonds.
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