Kufstein pulsiert: „Spurwechsel 2.0“ Festival geht in die heiße Phase

In Kufstein sorgt das Performancefestival noch bis zum 29. August für künstlerische Höhepunkte. Die Stadtgalerie dia:log und öffentliche Plätze verwandeln sich in Bühnen für vielfältige Kunstformen, die bereits zahlreiche Besucher angezogen haben.

Kufstein – Das Festival belebt die Kufsteiner Innenstadt seit dem 1. August. Verschiedene Performance-Aufführungen und Umzüge fanden bei Touristen und Einheimischen großen Anklang. Zeitgleich zeigt die Stadtgalerie dia:log eine Ausstellung von einigen der teilnehmenden Performancekünstler.

Die kommenden Tage versprechen weitere spannende Darbietungen. Am Donnerstag, den 20. August, findet um 19 Uhr eine Performance zum Thema Krieg statt. Diese wird am Arkadenplatz präsentiert und bezieht sich auf eine Installation von Alfred Kohlhofer. Eine iranisch-stämmige und zwei österreichische Künstlerinnen gestalten das Stück. Anschließend folgt im Rathaussaal eine feinfühlige Filmpräsentation. Regisseurin Carola Mair ehrt darin den verstorbenen Dichter Bodo Hell.

Tanzevent und Hangvirtuosin

Der Freitagabend, 21. August, bietet in der Stadtgalerie dia:log ein Tanzevent. Drei deutsche Künstlerinnen und Künstler treten auf. Danach begeistert die bayerische Stimmakrobatin und Hangvirtuosin Lisa Schamberger mit einem Konzert. Am Sonntag, 23. August, um 20 Uhr, entführt das Schattentheater „Erd:Erinnerungen“ das Publikum in der Stadtgalerie. Es ist eine Kreation eines deutsch-französischen Performer-Duos.

Ein besonderes Highlight sind Cimi Czimek und Christoph Schulz. Das Künstlerpaar agiert zehn Tage lang als Artists in Residence in Kufstein. Sie gestalten spontane multimediale Performance-Aktionen mit ihren „Weg-gefährten“ in der Stadt. In der Galerie betreiben sie zudem ein Labor für Humor und die Kunst der Weltverbesserung. Besucher sind herzlich zum täglichen Austausch und zur Begegnung eingeladen.