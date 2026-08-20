Ex-ÖSV-Star verletzt sich bei Unfall schwer: „Nicht die Art von Urlaub, die man sich vorstellt“

Als ehemaliger Abfahrer ist Hannes Reichelt in Sachen Verletzungen leidgeprüft. In seiner Karriere musste der Wahl-Tiroler vom Kreuzbandriss bis hin zum Schlüsselbeinbruch zahlreiche Rückschläge wegstecken. Jetzt hat es den ehemaligen Kitzbühel-Sieger und Weltmeister in der „Sport-Pension“ bei einem Unfall in seiner Heimat Salzburg erwischt.

„Nicht ganz die Art von Heimaturlaub, die ich mir vorgestellt hab: Leider bin ich am Wochenende mit dem Rennrad gestürzt und hab mir dabei den Oberschenkelhals gebrochen“, schreibt das Ex-ÖSV-Ass auf Instagram. Die OP hat der 46-Jährige bereits hinter sich, es gehe ihm den Umständen entsprechend gut.