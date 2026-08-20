Ex-ÖSV-Star verletzt sich bei Unfall schwer: „Nicht die Art von Urlaub, die man sich vorstellt“
Als ehemaliger Abfahrer ist Hannes Reichelt in Sachen Verletzungen leidgeprüft. In seiner Karriere musste der Wahl-Tiroler vom Kreuzbandriss bis hin zum Schlüsselbeinbruch zahlreiche Rückschläge wegstecken. Jetzt hat es den ehemaligen Kitzbühel-Sieger und Weltmeister in der „Sport-Pension“ bei einem Unfall in seiner Heimat Salzburg erwischt.
„Nicht ganz die Art von Heimaturlaub, die ich mir vorgestellt hab: Leider bin ich am Wochenende mit dem Rennrad gestürzt und hab mir dabei den Oberschenkelhals gebrochen“, schreibt das Ex-ÖSV-Ass auf Instagram. Die OP hat der 46-Jährige bereits hinter sich, es gehe ihm den Umständen entsprechend gut.
„Mit derartigen Verletzungen und all dem, was jetzt ansteht, kennt man sich ja als ehemaliger Profisportler (leider) bestens aus … Jetzt heißt es erstmal: Geduld, Ruhe, brav Reha-Übungen machen und Stück für Stück wieder mehr Kraft und Beweglichkeit ins Bein bekommen. Ich lass euch gerne an den nächsten Schritten teilhaben – Reha, Therapie, der ganze Weg zum ‘Comeback’ als Familienvater und Hobbysportler“, so Reichelt weiter.
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