Krapoldi und Alles Gute in Innsbruck, Gabalier in Kitz und Schlipfkrapfen-Fest: Das ist los in Tirol

Ferragosto ist vorbei, die drückende Hitze auch – für den Moment. Nichtsdestotrotz finden weiter zahlreiche sommerliche Event-Highlights am Wochenende statt. So lädt in Kitzbühel Schlagerstar Andreas Gabalier zur großen Party. Gefeiert wird auch in der Landeshauptstadt. Dort kann man beim „Alles Gute“- und dem Krapoldi-Festival vorbeischauen. Kulinarisch wird es wiederum im Osttiroler Schlaiten. Dort werden zwei Tage lang die legendären Schlipfkrapfen in den Fokus gerückt.