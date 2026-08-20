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Krapoldi und Alles Gute in Innsbruck, Gabalier in Kitz und Schlipfkrapfen-Fest: Das ist los in Tirol
Staunen, schlemmen und (mit)schunkeln: Mit dem Krapoldi-Festvial, dem Schlipfkrapfenfest in Schlaiten und dem Musikfestival in Kitzbühel, wo sich Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier die Ehre gibt, steht wieder einiges auf dem Event-Plan.
© Springer, Rindler, Imago/justpictures.ch
Ferragosto ist vorbei, die drückende Hitze auch – für den Moment. Nichtsdestotrotz finden weiter zahlreiche sommerliche Event-Highlights am Wochenende statt. So lädt in Kitzbühel Schlagerstar Andreas Gabalier zur großen Party. Gefeiert wird auch in der Landeshauptstadt. Dort kann man beim „Alles Gute“- und dem Krapoldi-Festival vorbeischauen. Kulinarisch wird es wiederum im Osttiroler Schlaiten. Dort werden zwei Tage lang die legendären Schlipfkrapfen in den Fokus gerückt.
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