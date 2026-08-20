Spekulationen beendet: Superstar Verstappen bis 2030 bei Red Bull Racing

Zandvoort – Max Verstappen bleibt Red Bull Racing längerfristig erhalten. Der viermalige Formel-1-Weltmeister hat einen neuen Vertrag unterschrieben, der ihn bis einschließlich der Saison 2030 an den österreichisch-englischen Rennstall bindet. Das gab das Team am Donnerstag vor Verstappens Heim-Grand-Prix in Zandvoort bekannt. Nach Verstappens Unzufriedenheit mit der jüngsten Regelrevolution hatte es Spekulationen gegeben, dass sich der 28-Jährige nach Alternativen umsehen könnte.

Verstappens bisheriges Arbeitspapier wäre bis 2028 gelaufen. Der Niederländer fährt seit 2016 für Red Bull in der Formel 1, davor war er unter den Fittichen des Steirers Helmut Marko zwei Jahre im hauseigenen Junior-Programm aufgebaut worden. Mit Marko an seiner Seite war Verstappen von 2021 bis 2024 viermal in Serie Weltmeister. Einen fünften Titel verpasste er im Vorjahr gegen McLarens Lando Norris denkbar knapp. 71 GP-Siege hat der Red-Bull-Star bisher auf der Habenseite. (APA)