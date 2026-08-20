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A12 eine Stunde gesperrt
Lkw und Wohnmobil kollidiert: Inntalautobahn bei Imst wieder offen
In Richtung Arlberg war am Donnertagvormittag mit Verzögerungen zu rechnen.
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