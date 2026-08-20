Sturm, Starkregen und Hagel möglich: Superzelle aus Norditalien zieht Richtung Tirol

Seit Mittwoch warnen Wetterdienste vor einer extremen Gewitterzelle im Mittelmeerraum, die sich heute mit voller Wucht entladen soll. Neben Superzellen und Orkanböen dürften sogar Tornados möglich sein. Auch Tirol ist von dieser Unwetterlage betroffen: Ab Nachmittag kann es punktuell zu starken Regenfällen, Gewittern und Hagel kommen.