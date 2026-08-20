Experten warnen
Sturm, Starkregen und Hagel möglich: Superzelle aus Norditalien zieht Richtung Tirol
Vorankünder auf das bevorstehende Unwetter: Bereits am Mittwochabend entluden sich bei Peschiera del Garda (im Bild) heftige Gewitterzellen über dem Gardasee.
© Magdalena Ennemoser
Seit Mittwoch warnen Wetterdienste vor einer extremen Gewitterzelle im Mittelmeerraum, die sich heute mit voller Wucht entladen soll. Neben Superzellen und Orkanböen dürften sogar Tornados möglich sein. Auch Tirol ist von dieser Unwetterlage betroffen: Ab Nachmittag kann es punktuell zu starken Regenfällen, Gewittern und Hagel kommen.
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