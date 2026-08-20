Großes Stühlerücken am Wörthersee: Vier Juryplätze werden neu besetzt

Beim Bachmannpreis steht ein größerer personeller Umbruch bevor. Nach Klaus Kastberger verlassen auch Brigitte Schwens-Harrant, Mara Delius und Philipp Tingler die Jury. Wer ihnen nachfolgt, soll im Herbst feststehen.

Klagenfurt – Bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt wird 2027 eine deutlich veränderte Jury über die Texte urteilen. Bereits bekannt war, dass Insa Wilke dem zurückgetretenen Juryvorsitzenden Klaus Kastberger nachfolgt. Nun steht fest, dass auch Brigitte Schwens-Harrant, Mara Delius und Philipp Tingler nicht mehr dabei sein werden.

Insa Wilke saß bereits mehrere Jahre in der Bachmann-Jury. 2027 kehrt sie als Kastbergers Nachfolgerin zurück. © GERD EGGENBERGER

Brigitte Schwens-Harrant, Feuilletonchefin der Wochenzeitung Die Furche, kündigte nach sieben Jahren eine „Jurypause“ an. In einem am Donnerstag erschienenen Beitrag blickt sie auf ihre Zeit beim Bachmannpreis zurück – und verbindet den Abschied mit einigen Wünschen für die Zukunft des Wettbewerbs.

Brigitte Schwens-Harrant macht nach sieben Jahren eine „Jurypause“. © WOLFGANG JANNACH

Sie hoffe, dass es weiterhin Tage der deutschsprachigen Literatur gebe, „die dem Quotendruck standhalten und der PR mächtiger Verlage widerstehen“. Die Jury solle weiterhin „eigenständig und unabhängig mit feinem Gespür für Sprache“ nach interessanten Stimmen suchen. Die Veranstaltung dürfe nicht „zum Marktplatz verkommen, der bloß das zu Gehör bringt, was wir eh allüberall hören“.

Auch Mara Delius verlässt die Jury. © WOLFGANG JANNACH

Zwei Abschiede auf Social Media

Bereits am Mittwoch hatten Philipp Tingler und Mara Delius ihre Rückzüge auf ihren Social-Media-Profilen bekanntgegeben. Tingler gehörte der Jury sieben Jahre lang an und verabschiedete sich mit den Worten: „Sieben Mal ein Füllhorn unsterblicher Momente, ungefähr die Hälfte davon vor der Kamera.“

Mara Delius zieht sich nach fünf Jahren zurück. Sie dankte unter anderem den eingeladenen Autorinnen und Autoren, dem Publikum und ihren Jurykolleginnen und -kollegen für „wilde Diskussionen über Literatur, die Kriterien der Kritik und, ja, auch Handtaschen“.

Philipp Tingler teilte seinen Abschied nach sieben Jahren via Social-Meda mit. © WOLFGANG JANNACH

Von den drei weiteren Jurymitgliedern der Ausgabe 2026 – Thomas Strässle, Laura de Weck und Mithu Sanyal – gibt es bislang keine Angaben darüber, ob sie 2027 wieder dabei sein werden.

Die neue Zusammensetzung der Jury soll im Herbst bekanntgegeben werden, teilte Barbara Frank mit. Sie folgt Horst Ebner als ORF-Koordinatorin der Tage der deutschsprachigen Literatur nach.

Die 51. Ausgabe des Bachmannpreis-Wettlesens findet von 23. bis 27. Juni 2027 in Klagenfurt statt. (APA, TT)