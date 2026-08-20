Voraussetzungen geschaffen
Sieben „Blitzer“ für St. Johann: Nächste Gemeinde stellt eigene Radargeräte auf
In Kundl wurden die Radarsäulen bereits aufgestellt, in St. Johann wurden am Dienstag im Gemeinderat die finanziellen Mittel dafür beschlossen.
© Michael Mader
In der Gemeinderatssitzung am Dienstag wurden die finanziellen Mittel beschlossen, um an sieben Standorten moderne Radarsäulen aufstellen zu können. Damit und den bereits erledigten Vorarbeiten sollte die nötige Übertragungsverordnung des Landes nur mehr Formsache sein.
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