Kilometerlange „Flammenlinie“: Spektakuläre Protestaktion in Südtirol

Die von der italienischen Regierung beabsichtigte Teilung eines Südtiroler Wahlkreises schlägt aktuell hohe Wellen. Mit einer spektakulären Protestaktion machte am Mittwochabend der Schützenbezirk Unterland auf seinen Missmut aufmerksam. Rund 200 Schützen des Bezirks Unterland und Überetsch haben mit Fackeln und Bengalo-Feuern vor einer willkürlichen Grenze zwischen linkem und rechtem Etschufer gemahnt.