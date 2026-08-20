Primar Sandbichler geht nach Jahrzehnten in Ruhestand

Primar Peter Sandbichler, 26 Jahre lang Chef der Chirurgie am Krankenhaus St. Vinzenz in Zams, geht Ende August in den Ruhestand. Er beendet eine über 40-jährige ärztliche Karriere. Diese prägte das Haus und die medizinische Versorgung in Tirol maßgeblich.

Zams – Der 1957 geborene Mediziner leitete seit Jänner 2000 die Abteilung für Chirurgie in Zams. Zusätzlich übernahm er über viele Jahre Verantwortung als Ärztlicher Direktor oder dessen Stellvertreter. Mit fachlichem Weitblick und Engagement trieb er zahlreiche medizinische und strukturelle Neuerungen voran.

Umfassende Erweiterung und Innovationen

Unter Sandbichlers Führung erweiterte sich das Leistungsspektrum der Chirurgie kontinuierlich. Es umfasst heute die gesamte Allgemeinchirurgie. Besonders prägend war sein Einsatz für einen onkologisch-chirurgischen Schwerpunkt. Bereits 2004 initiierte er als Ärztlicher Direktor die nötigen Strukturen im Krankenhaus Zams. Dazu gehörten ein interdisziplinäres Tumorboard und die Etablierung der Psychoonkologie. Dies ermöglichte eine ganzheitliche Betreuung der Patienten.

Sandbichler setzte weitere wichtige Impulse. Er trieb den Ausbau der laparoskopischen, minimalinvasiven Chirurgie voran. Auch der Aufbau eines gefäßchirurgischen Schwerpunktes gehörte dazu. Die ambulante Versorgung durch Magen-Darm-Spiegelungen und Spezialambulanzen erweiterte er ebenfalls.

Wegweisende Techniken in der Chirurgie

Zahlreiche medizinische Innovationen tragen seine Handschrift. Sandbichler war Pionier einer speziellen Technik der Brustkrebschirurgie. Diese kombinierte simultanen minimalinvasiven Brustaufbau mittels „Omental Flap“. Er baute die Adipositas- und metabolische Chirurgie aus. Zudem entwickelte er die Schilddrüsenchirurgie weiter. Seine Abteilung setzte mit der Einführung des PTeye-Systems neue Maßstäbe. Auch die erste narbenfreie Schilddrüsenoperation in Tirol führte man dort durch.

Ein wichtiges Projekt war sein Einsatz für die Pathologie in Zams. Daraus entstand die Tyrolpath Obrist Brunhuber GmbH. Später ging daraus das Institut für Pathologie und Molekulare Pathologie des Krankenhauses St. Vinzenz hervor. Diagnostische Kompetenzen wurden so am Standort gefestigt.

Engagement in Ausbildung und Gesundheitspolitik

Neben seiner klinischen Tätigkeit bildete Sandbichler auch Nachwuchs aus. Viele Assistenz- und Turnusärzte profitierten von seiner Expertise. Er betreute Studierende im Klinisch-Praktischen Jahr und leitete Postgraduiertenkurse. Auch als Vortragender am St. Vinzenz Bildungszentrum war er tätig.

Sein Wirken reichte über den Krankenhausbetrieb hinaus. Als Leiter des Referates für Primarärzte der Ärztekammer für Tirol brachte er seine Expertise ein. Er war Mitglied des Tiroler Landessanitätsrates und Fachbeirat des Tumorregisters Tirol. Damit leistete er wichtige Beiträge zur Entwicklung des Gesundheitswesens in Tirol.

Wertschätzende Führung und Teamarbeit

Sandbichler zeichnete sich durch einen wertschätzenden und kollegialen Führungsstil aus. Respekt, Vertrauen und interdisziplinäre Zusammenarbeit prägten sein Handeln. Dies zeigte sich im täglichen Miteinander und bei der Umsetzung vieler Projekte.

Primar Sandbichler betont: „Medizin ist immer Teamarbeit. Ich bin dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung, die ich am Krankenhaus St. Vinzenz stets auf allen Ebenen erfahren habe. Gemeinsam konnten wir viel für das Wohl unserer Patient*innen erreichen und ich darf auf eine erfüllte und bereichernde Zeit im Haus zurückblicken.“

Mit einer stimmungsvollen Feier wurde Primar Sandbichlers jahrzehntelanges Engagement von Verantwortlichen, Kolleg*innen und Mitarbeiter*innen gewürdigt. GF Stephanie Federspiel-Kleinhans, GF Wolfgang Tripp, Primar Peter Sandbichler, Bernhard Guggenbichler und Primar Ewald Wöll (v.l.). © Krankenhaus St. Vinzenz Zams/Christoph Nösig Photography