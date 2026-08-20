Innenminister Karner: „Notwendig, dass auch Kinder gewisse Zeit weggesperrt werden können“

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) befürwortet den österreichweiten Ausbau von „gefängnisähnlichen Unterbringungen“ für noch nicht strafmündige Intensivtäter.

Für die „Auszeit-WG“ in Wien, in der momentan ein Kind untergebracht ist und der Einzug eines zweiten Kindes vorbereitet wird, sei er dankbar, sagte der Innenminister am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Die Erfahrungen damit sollen in die Entwicklung ähnlicher Modelle in anderen Städten für unter 14-jährige Täter und Täterinnen einfließen, die aufgrund ihres kindlichen Alters gerichtlich noch nicht zur Verantwortung gezogen werden können. „Es ist notwendig, dass auch Kinder eine gewisse Zeit weggesperrt werden können“, sagte Karner.

Kriminalität „wird immer jünger und digitaler“

Grundsätzlich „gehört die Jugendkriminalität zu unseren Sorgenkindern“, verwies Karner auf Zahlen aus der jüngsten Kriminalstatistik. Die Kriminalität werde „immer jünger und digitaler“. Um dem entgegenzuwirken, würden „die polizeilichen und repressiven Maßnahmen verstärkt“, kündigte der Innenminister an. Polizeiliche Schwerpunktaktionen allein würden nicht ausreichen, es bedürfe eines „umfangreichen Maßnahmenpakets“. Unter anderem sollen sicherheitspolitische Fallkonferenzen „für Elfjährige, Zwölfjährige, 13-Jährige“ gemeinsam mit SozialarbeiterInnen eingeführt werden, meinte Karner.

Er und Staatsschutz-Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) bekräftigten einmal mehr, dass im islamistisch-extremistischen Bereich eine „Gefährderüberwachung bei sehr, sehr gefährlichen Einzelfällen“ geplant ist, wie Leichtfried auf der Pressekonferenz darlegte. Die Gefährderlage gebe Anlass zur Sorge, betonte in diesem Zusammenhang die Leiterin der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Sylvia Mayer. Die islamistischen Straftaten hätten sich in den vergangenen Jahren potenziert. Die Anzahl der Hochrisikogefährder bewege sich inzwischen in einem niedrigen dreistelligen Bereich. 2022 sei es noch eine niedrige zweistellige Zahl gewesen. Laut Mayer konnten 2025 sechs terroristische Anschläge verhindert werden.