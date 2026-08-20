Leserbriefe an die TT
Wie viele Arbeitsjahre braucht es für den Pensionsantritt? Das sagen die TT-LeserInnen
Vor der Pension heißt es rechnen. In der EU gibt es derzeit kein Land, das eine Mindestversicherungsdauer von 45 Jahren vorsieht. Das ergab eine Erhebung des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo).
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Pension ab 65, aber erst nach 45 Arbeitsjahren: Tirols Landeshauptmann Anton Mattle hat eine Diskussion über ein höheres Pensionsantrittsalter losgetreten. Was Leserinnen und Leser der TT über diese Idee denken.
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