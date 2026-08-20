Rasante Fahrt durch Ellmau: 66-Jährige fuhr gegen Gebäude, Autos und ein Verkehrsschild

Fast schon filmreife Szenen spielten sich am Mittwochabend in Ellmau ab. Eine 66-Jährige verursachte gleich mehrere Autounfälle. Gegen 19 Uhr fuhr sie auf einer Gemeindestraße zunächst ein Verkehrsschild nieder. Danach beschädigte sie mit ihrem Auto den Vorbau des Musikpavillons, eine Hauswand sowie mehrere geparkte Fahrzeuge.