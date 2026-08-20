Ein Herbst voller Wissen und Staunen

Im AUDIOVERSUM Science Center Innsbruck wird Wissenschaft lebendig, interaktiv und überraschend. Neben „ABENTEUER HÖREN“, „BRAIN GYM AI“ und „WIE WIR LERNEN“ erwartet das Publikum im Herbst ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm. Den Auftakt macht am 17. September die Vernissage „Tiefes dunkles blaues Meer“ von Krimi-Autor Bernhard Aichner. Am 1. Oktober präsentiert Mentalist Philipp Oberlohr seine außergewöhnliche One-Man-Show „Das•Un•Denkbare•Tun“. Die Podiumsdiskussion „WIE WIR LERNEN“ beleuchtet am 6. Oktober klassische und alternative Bildungswege. Am 22. Oktober zeigt „EAT.MOVE.LEARN“, wie Bewegung und Ernährung das Gehirn stärken. Den Abschluss bildet am 4. November eine Lesung und Diskussion mit dem bekannten österreichischen Philosophen Konrad Paul Liessmann. Alle Termine, Tickets und Anmeldung unter: www.audioversum.at/termine