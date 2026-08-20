Ein Herbst voller Wissen und Staunen
Kultur, Wissen und Staunen: Das AUDIOVERSUM Science Center in Innsbruck lädt im Herbst zu einem vielseitigen Veranstaltungsprogramm.
Im AUDIOVERSUM Science Center Innsbruck wird Wissenschaft lebendig, interaktiv und überraschend. Neben „ABENTEUER HÖREN“, „BRAIN GYM AI“ und „WIE WIR LERNEN“ erwartet das Publikum im Herbst ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm. Den Auftakt macht am 17. September die Vernissage „Tiefes dunkles blaues Meer“ von Krimi-Autor Bernhard Aichner. Am 1. Oktober präsentiert Mentalist Philipp Oberlohr seine außergewöhnliche One-Man-Show „Das•Un•Denkbare•Tun“. Die Podiumsdiskussion „WIE WIR LERNEN“ beleuchtet am 6. Oktober klassische und alternative Bildungswege. Am 22. Oktober zeigt „EAT.MOVE.LEARN“, wie Bewegung und Ernährung das Gehirn stärken. Den Abschluss bildet am 4. November eine Lesung und Diskussion mit dem bekannten österreichischen Philosophen Konrad Paul Liessmann. Alle Termine, Tickets und Anmeldung unter: www.audioversum.at/termine
AUDIOVERSUM Science Center
Wilhelm-Greil-Straße 23
A-6020 Innsbruck, Tel. +43 5 778899
Öffnungszeiten Di bis So von 10 bis 18 Uhr Feiertage geöffnet / Montag Ruhetag