Faszinierende Strategien der Tiere

Die Ausstellung „Extrem. Anpassungsstarke Natur“, bis 30.1.2028 in der Weiherburg beim Alpenzoo in Innsbruck zu sehen, erzählt von Lebewesen, die dort zu Hause sind, wo das Leben aus menschlicher Sicht schwierig wird: in eisiger Kälte, großer Hitze, extremer Trockenheit oder dauerhafter Nässe. Sie zeigt, wie Pflanzen und Tiere im Laufe der Evolution erstaunliche Strategien entwickelt haben, um genau dort bestehen zu können – mit Tarnung, wie die Wüstensandviper, mit Frostschutz, wie der Zitronenfalter oder der Nordamerikanische Moorfrosch, oder mit erstaunlicher Geduld, wie der Triops. Einen besonderen Schwerpunkt bilden Moore, die nicht nur Lebensraum hoch spezialisierter Arten sind, sondern auch wertvolle Archive der Klima- und Umweltgeschichte.