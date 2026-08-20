Spektakuläre Pferdeshow in der Olympiaworld

CAVALLUNA, Europas größte Pferdeshow, macht mit „Die Farben des Lebens“ am 31.10. und 01.11.26 Halt in der Olympiahalle Innsbruck. Gezeigt wird die mitreißende Geschichte des Hirtenjungen Arhat, der die Menschen vom „Schleier des Vergessens“ befreien soll. Über 50 Pferde aus ganz Europa, Tanz, Musik und aufwendige Bühnenbilder verbinden sich zu einer kunstvollen und farbenfrohen Inszenierung, die von Mut, Freiheit und der Suche nach dem Wesentlichen erzählt. Tickets & Infos: www.cavalluna.com