66-jähriger E-Biker in Kirchbichl von Transporter erfasst: Per Heli in Klinik Innsbruck geflogen
Bei einem Verkehrsunfall in Kirchbichl ist am Donnerstag ein 66-jähriger E-Biker verletzt worden. Nach einer Kollision mit einem Klein-Lkw wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.
Ein 66-jähriger deutscher E-Biker ist am Donnerstag gegen 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Kirchbichl verletzt worden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.
Der Mann war laut Polizei auf der Grattenstraße in Richtung Loferer Straße unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein Klein-Lkw auf der Grattenstraße in Richtung Süden. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der E-Biker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Sowohl das E-Bike als auch der Klein-Lkw wurden bei dem Unfall beschädigt. (TT)