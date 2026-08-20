66-jähriger E-Biker in Kirchbichl von Transporter erfasst: Per Heli in Klinik Innsbruck geflogen

Bei einem Verkehrsunfall in Kirchbichl ist am Donnerstag ein 66-jähriger E-Biker verletzt worden. Nach einer Kollision mit einem Klein-Lkw wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Ein 66-jähriger deutscher E-Biker ist am Donnerstag gegen 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Kirchbichl verletzt worden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.