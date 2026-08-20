Neue Orgel für die Spitalskirche wird erstmals öffentlich präsentiert

Die Stadtkultur Lienz lädt am Donnerstag, 3. September 2026, um 20 Uhr zu einem Konzert in die Spitalskirche Lienz ein. Der ehemalige Erhaltungsverein stiftet der Stadt Lienz eine neue Orgel, die an diesem Abend erstmals öffentlich erklingt.

Lienz – Der Organist Hannes Christian Hadwiger präsentiert das neue Instrument. Auf dem Programm stehen Werke von Justinus Will, der auch in Lienz wirkte, Johann Sebastian Bach, Max Reger, Joseph Bonnet und Pēteris Vasks. Die Auswahl spannt einen musikalischen Bogen vom Barock bis in die Gegenwart.

Hadwiger zählt aufgrund seiner internationalen Ausbildung, zahlreicher Wettbewerbserfolge sowie der Aufführung des gesamten Orgelwerks bedeutender Komponisten wie Johann Sebastian Bach, Olivier Messiaen, György Ligeti und Arvo Pärt zu den profiliertesten Organisten Tirols.

Für Hadwiger ist der Konzertabend auch eine Rückkehr zu den eigenen musikalischen Anfängen: In Lienz sammelte er einst seine ersten Erfahrungen an Manualen und Pedal. Nun kehrt er an diesen Ort zurück.