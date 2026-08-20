„Wiesn“-Outfit von Vorteil: Komparsen für neue Netflix-Produktion gesucht

Für den Dreh eines neuen Netflix-Films werden in München und Oberbayern bis zu 4000 Komparsen gesucht. Gedreht werden soll die Romantic-Comedy im Herbst unter anderem auf dem Oktoberfest und in den Studios im oberbayrischen Penzing, die schon für Hollywood-Produktionen genutzt wurden. Den Komparsenaufruf hat die Münchner Castingagentur Producer's Friend veröffentlicht. Netflix äußerte sich zunächst nicht auf eine Anfrage zu weiteren Details.

Producer's Friend Geschäftsführer Marc Körber sagte, die Dreharbeiten sollten voraussichtlich von September bis November dauern. Produziert werde der Film von der renommierten Produktionsfirma Wiedemann & Berg („Das Leben der Anderen“, „Dark“). Der Film sei hochkarätig besetzt, auch wenn über Regie, Buch und Schauspielerinnen und Schauspieler noch nicht gesprochen werden dürfe.

Dirndl und Lederhose von Vorteil

Gesucht werden laut Körber alle Altersgruppen – vom Kind bis zum Senior. Dirndl und Lederhose seien nicht unbedingt Voraussetzung. Die internationalen Gäste kämen schließlich auch nicht immer in Tracht. Dennoch seien bei der Bewerbung ein Dirndl beziehungsweise eine Lederhose von Vorteil. Die Darsteller sollten München und die Wiesn so zeigen, „wie sie wirklich sind: laut, bunt, lebendig und unvergesslich“.

Entsprechend werden Darsteller für Wiesn-Publikum und internationale Wiesn-Gäste, für Wiesn-Bedienungen und Zeltmitarbeiter gesucht, außerdem „mutige Fahrgeschäft-Enthusiasten und Kinder, die gerne Karussell fahren“, Feiernde im Bierzelt sowie bayerische Originale, Trachtler und Blasmusikanten.