Rund 150 Menschen in den Dolomiten evakuiert: Unwetter legen Teile Norditaliens lahm

Heftige Unwetter haben in Norditalien am Donnerstag zahlreiche Einsätze ausgelöst. Besonders betroffen waren das Gadertal in Südtirol sowie Teile Liguriens und der Lombardei. Muren, Erdrutsche und Blitzschläge führten zu Straßensperren, Evakuierungen und Beeinträchtigungen im Bahn- und Flugverkehr.

Die derzeitigen Unwetter halten Einsatzkräfte in Norditalien auf Trab. Besonders schwer betroffen war unter anderem das Gadertal in Südtirol. Große Mengen an Geröll, Schlamm und Felsblöcken verschütteten beziehungsweise beschädigten die Straße von St. Kassian zur „Capanna Alpina“ auf weiten Abschnitten. Die Verbindung ist derzeit nicht befahrbar. Das berichtet unter anderem das Nachrichtenportal stol.it.

Rund 150 Wanderer und Bergsteiger, die sich zum Zeitpunkt des Ereignisses im Gebiet aufhielten, mussten von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden. Weitere sechs Personen wurden vom Notarzthubschrauber aus höher gelegenen Bereichen ins Tal geflogen. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt.

Die Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren. Laut den Einsatzkräften dürfte die Straße frühestens am Freitag wieder passierbar sein. Etwa 50 Fahrzeuge befinden sich noch auf dem Parkplatz bei der „Capanna Alpina“.

Auch in anderen Teilen Norditaliens richteten die heftigen Regenfälle Schäden an. Besonders betroffen sind die Lombardei und Ligurien. In der Valcamonica nahe Brescia sorgten Erdrutsche für erhebliche Verkehrsprobleme.

Erdrutsch in bekanntem Badeort

Auch in der ligurischen Badeortschaft Portofino ging ein Erdrutsch auf die Zufahrtsstraße ab. Die Fahrbahn wurde geräumt, war zunächst aber nur für Zweiräder im Wechselverkehr passierbar. Für eine vollständige Öffnung musste zunächst der betroffene Hang gesichert werden. In Ligurien wurde die Unwetterwarnung von Gelb auf Orange angehoben.

Für die kommenden 24 Stunden wurden weitere heftige Niederschläge, Gewitter, starker Wind und eine schwere Sturmflut erwartet. Zudem besteht die Gefahr sogenannter Downbursts. Nach Behördenangaben gingen allein am Donnerstag rund 40.000 Blitze über Ligurien nieder.

Parks in Mailand geschlossen

In Mailand bleiben wegen der Unwettergefahr auch am Freitag Parks, Bibliotheken, öffentliche Schwimmbäder sowie Bildungseinrichtungen und das Planetarium in den betroffenen Anlagen geschlossen. Die Stadtverwaltung warnt davor, sich während der Unwetter in Grünanlagen oder unter Bäumen aufzuhalten.

Auch der Bahnverkehr wurde durch das Unwetter erheblich beeinträchtigt. In Ventimiglia setzte ein Blitz die Steuerungs- und Sicherheitssysteme des Bahnhofs außer Betrieb. Der Zugverkehr wurde daraufhin vorübergehend vollständig unterbrochen. Techniker arbeiten an der Wiederherstellung der Systeme.

Auf der Strecke zwischen Genua und Ventimiglia kam es ebenfalls zu Unterbrechungen und Verspätungen. Ein Zug von Genua nach Rom blieb in Riva Trigoso wegen eines Blitzschadens stehen. Die Passagiere wurden auf einen anderen Zug umverteilt. Intercity- und Regionalzüge mussten mit erheblichen Verspätungen von bis zu 80 Minuten rechnen. Auch am Flughafen Genua führte das Unwetter zu Behinderungen: Ein Flug aus Bukarest wurde nach Pisa umgeleitet. (APA, TT)