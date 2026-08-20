Immer mehr Details zum gewaltsamen Tod von Achtjähriger in der Steiermark bekannt

Geständiger Vater nach Suizidversuch vernehmungsfähig und in Justizanstalt eingeliefert. Der mutmaßliche Täter wird weiter verhört, und es kommt immer mehr ans Licht.

Der 37-Jährige, der in der Nacht auf Dienstag seine achtjährige Tochter mit einem Küchenmesser so schwer verletzte, dass das Mädchen wenig später im Krankenhaus starb, ist in die Justizanstalt überstellt worden. Der Mann hatte die Tötung seines „Lieblingskindes“, wie er das Mädchen genannt haben soll, am Mittwoch gestanden. Er habe sie nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin, der Mutter des Kindes, mit einem japanischen Küchenmesser angegriffen.

Schon seit einiger Zeit sei es zu Streitigkeiten zwischen dem Paar gekommen, auch von Trennung soll die Rede gewesen sein, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau hatte schon seit geraumer Zeit im Kinderzimmer geschlafen, zum Zeitpunkt der Tat soll sie sich laut Ermittlungen aber in einem anderen Raum aufgehalten. Sehr wohl im Zimmer befand sich zu diesem Zeitpunkt jedoch die jüngere Schwester der Achtjährigen. Ihr tat der Vater nichts. Die Mutter gab in der Befragung an, sie habe ein Geräusch aus dem Kinderzimmer gehört, sei nachsehen gegangen und habe die Gewalttat entdeckt. Sie löste auch den Notruf aus.

Die Obduktion ergab, dass das Mädchen aufgrund von starkem Blutverlust infolge der schweren Schnitt- und Stichverletzungen gestorben ist. Der Mann sei nach den selbst zugefügten Verletzungen im vernehmungsfähigen Zustand. Es würden noch weitere Befragungen und Umfeldermittlungen durchgeführt. Noch am Donnerstag sollte die Untersuchungshaft verhängt werden.