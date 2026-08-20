Eine Person verletzt: Roppener Tunnel nach Auffahrunfall eine Stunde lang gesperrt

Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat am Donnerstag im Roppener Tunnel auf der Inntalautobahn einen größeren Einsatz ausgelöst. Laut Polizei wurde zumindest eine Person verletzt.

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos hat sich am Donnerstagnachmittag im Roppener Tunnel auf der Inntalautobahn ereignet. Ein 45-jähriger Österreicher war gegen 16.15 Uhr gemeinsam mit seiner 47-jährigen Partnerin auf dem Beifahrersitz in Fahrtrichtung Westen unterwegs. Hinter ihnen fuhren ein 41-jähriger Österreicher sowie ein 30-jähriger Weißrusse mit ihren Pkw. Als der vorausfahrende Wagen abbremsen musste, konnten die beiden nachfolgenden Autofahrer ihre Fahrzeuge nicht mehr rechtzeitig anhalten. Dadurch kam zum Auffahrunfall.

Laut Beamten wurde zumindest eine Person unbestimmten Grades verletzt. Alle Beteiligten wurden von Rettungskräften ins Krankenhaus Zams gebracht. Die drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.