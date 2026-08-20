Zwei Einbrüche an einem Tag: Polizei fahndet nach Tätern

In Oberhofen wurde aus einem leer stehenden Einfamilienhaus ein Moped gestohlen. In Kitzbühel überraschte ein 83-jähriger Hausbesitzer mutmaßliche Einbrecher bei der Flucht.

Oberhofen, Kitzbühel – Gleich zwei Einbruchsdiebstähle beschäftigten die Tiroler Polizei am Donnerstag. In Oberhofen wurde eine Polizeistreife gegen 13.40 Uhr zum Bahnhof gerufen, weil dort ein Motorfahrrad ohne Kennzeichen aufgefallen war. Bei der Aufnahme des Sachverhalts stellte sich heraus, dass das Moped aus einem leer stehenden Einfamilienhaus stammte. Als sich die Beamten folglich dort umsahen, entdeckten sie, dass zwei Türen des Hauses aufgebrochen worden waren.

Derzeit wird unter anderem ermittelt, ob die Täter neben dem Moped weitere Gegenstände aus dem Haus gestohlen haben. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar.

Einbrecher in Kitzbühel flüchteten

Ungefähr um die gleiche Uhrzeit, nämlich gegen 13 Uhr, meldete ein 83-jähriger Niederländer in Kitzbühel einen Einbruch in sein Haus. Der Mann war kurz vor 13 Uhr gemeinsam mit seiner Frau nach einem Termin nach Hause zurückgekehrt und hatte dabei den Einbruch bemerkt.

Der 83-Jährige konnte noch beobachten, wie die mutmaßlichen Täter mit einem Fahrzeug, das am Nachbargrundstück geparkt war, flüchteten. Die Unbekannten waren über ein aufgebrochenes Terrassenfenster in das Haus gelangt und hatten anschließend die Räume im Erdgeschoss durchsucht.