Pläne für Anschlag auf Kapitol von US-Staat New York

Eine Anhängerin der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) soll einen Anschlag auf das Parlamentsgebäude des US-Bundesstaates New York geplant haben. Die Frau wurde wegen Terrorismus-Verdachts angeklagt, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Gerichtsunterlagen hervorgeht. Demnach sagte die 35-Jährige einem Informanten der US-Bundespolizei FBI, dass sie das Kapitol in der Bundesstaat-Hauptstadt Albany "zerstören" und "Senatoren töten" wolle.

Die Frau war Berichten zufolge zum Islam konvertiert und hatte sich im Internet als lautstarke IS-Unterstützerin hervorgetan. Unter anderem habe sie ihre Unterstützung für die Attentäter vom 11. September 2001 erklärt. Die 35-Jährige sagte laut Anklage dem FBI-Informanten, sie wolle "gezielt Picknicks in der Nähe des Kapitols abhalten, um die Sicherheitsvorkehrungen zu beobachten". Über eine verschlüsselte Messenger-App habe sie erklärt: "Ich will so viel wie möglich von dem Gebäude zerstören und die Senatoren töten, während sie tagen."

Die Angeklagte erwog den Angaben zufolge, sich als Essenslieferantin auszugeben und sich so Zugang zu dem Sitz von Abgeordnetenhaus und Senat in Albany zu verschaffen, um dort eine Bombe zu platzieren. Anschließend habe sie geplant, nach Syrien zu fliehen. Die Frau soll gegenüber dem Informanten geäußert haben, dass sie nach einer erfolgreichen Flucht in die USA zurückkehren könnte, um weitere prominente Ziele anzugreifen - darunter den Times Square in der Ostküstenmetropole New York.