69-Jähriger stürzte in Mayrhofen 30 Meter über steilen Hang ab

Ein 69-jähriger deutscher Urlauber ist am Donnerstagabend in Mayrhofen über einen steilen Abhang gestürzt und schwerst verletzt worden. Der 69-Jährige aus Bayern hielt sich gemeinsam mit einem 64-jährigen Landsmann in einem Beherbergungsbetrieb in Mayrhofen auf.

Beim Gang zur Toilette gegen 21 Uhr stürzte der Mann aus bislang unbekannter Ursache über einen angrenzenden, steilen Abhang. Er rutschte rund 20 bis 30 Meter ab und blieb schwerstverletzt auf der darunterliegenden Straße liegen.

Die Einsatzkräfte konnten den Verletzten dort auffinden und erstversorgen. Anschließend wurde er mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in die Klinik Innsbruck gebracht.