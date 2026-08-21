Vizemeister zu Gast in Innsbruck
Es knistert am Tivoli: Wacker hat sechs Punkte, St. Pölten noch null
Einer aus der starken Tiroler Abordnung in der Startelf des FC Wacker – Innenverteidiger Florian Kopp schoss gegen Bregenz das erste Heimtor und will mit seinem Team auch gegen St. Pölten jubeln.
© GEPA pictures/ Daniel Schoenherr
Im zweiten Saison-Heimspiel hat der FC Wacker Innsbruck am Freitag (18.30 Uhr) den noch punktelosen Vizemeister aus St. Pölten zu Gast. Der größere Druck liegt auf Seiten der Gäste.
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