Wegen Bewerbung um Top-Job

Tiroler ÖVP dürfte die Reißleine ziehen: Landesrätin Astrid Mair schwer unter Druck

ÖVP-Chef und Landeshauptmann Anton Mattle holte Astrid Mair im Oktober 2022 in sein Regierungsteam. Jetzt könnte Mattle die Reißleine ziehen.
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Manfred MitterwachauerPeter Nindler

Von Manfred Mitterwachauer, Peter Nindler

Dass sich Sicherheits-Landesrätin Astrid Mair um einen Top-Job in der Landespolizeidirektion beworben hat, sorgt jetzt in der Tiroler ÖVP für ein Erdbeben. Landeshauptmann und ÖVP-Parteichef Anton Mattle dürfte die Reißleine ziehen.

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