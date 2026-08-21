Tiroler ÖVP zieht die Reißleine: Landesrätin Astrid Mair wird zurücktreten

Dass sich Sicherheits-Landesrätin Astrid Mair um einen Top-Job in der Landespolizeidirektion beworben hat, sorgt jetzt in der Tiroler ÖVP für ein Erdbeben. Landeshauptmann und ÖVP-Parteichef Anton Mattle zieht die Konsequenzen, Mair wird zurücktreten.