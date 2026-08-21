Nach Bewerbung um Top-Job

Tiroler ÖVP zieht die Reißleine: Landesrätin Astrid Mair wird zurücktreten

ÖVP-Chef und Landeshauptmann Anton Mattle holte Astrid Mair im Oktober 2022 in sein Regierungsteam. Jetzt hat Mattle die Reißleine gezogen.
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Manfred MitterwachauerPeter Nindler

Von Manfred Mitterwachauer, Peter Nindler

Dass sich Sicherheits-Landesrätin Astrid Mair um einen Top-Job in der Landespolizeidirektion beworben hat, sorgt jetzt in der Tiroler ÖVP für ein Erdbeben. Landeshauptmann und ÖVP-Parteichef Anton Mattle zieht die Konsequenzen, Mair wird zurücktreten.

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