Nach Bewerbung um Top-Job
Tiroler ÖVP zieht die Reißleine: Landesrätin Astrid Mair wird zurücktreten
ÖVP-Chef und Landeshauptmann Anton Mattle holte Astrid Mair im Oktober 2022 in sein Regierungsteam. Jetzt hat Mattle die Reißleine gezogen.
© Böhm Thomas
Dass sich Sicherheits-Landesrätin Astrid Mair um einen Top-Job in der Landespolizeidirektion beworben hat, sorgt jetzt in der Tiroler ÖVP für ein Erdbeben. Landeshauptmann und ÖVP-Parteichef Anton Mattle zieht die Konsequenzen, Mair wird zurücktreten.
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