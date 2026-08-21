Transparenter Fluglärm
Neue Online-Plattform des Innsbrucker Flughafens: Anrainer sehen Luft nach oben
Mit WebTrak können Interessierte unter anderem sehen, welche Flüge in Innsbruck starten und landen. Manfred Roner, Obmann der Anrainerschutzgemeinschaft Innsbruck Airport, findet die Anwendung grundsätzlich gut, hat aber auch Verbesserungsvorschläge.
© Steiner/Roner privat
Das Angebot WebTrak macht Flugbewegungen und Lärmdaten für Interessierte sichtbar. Damit sucht der Innsbrucker Airport den offenen Dialog mit der Bevölkerung. Anrainervertreter finden das grundsätzlich gut, kritisieren aber, dass nie mit ihnen geredet worden sei.
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