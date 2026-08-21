Brand nach Gasaustritt in Scheffau: Urlauber konnten Flammen selbst löschen

Donnerstagabend trat in einer Wochenendhütte aus einer Gastherme Gas aus. Es kam laut Polizei zu einer Explosion. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Ein Gasaustritt führte am Donnerstagabend in einer Wochenendhütte in Scheffau zu einem Brand. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 22.35 Uhr zu einer Explosion. Dabei wurden eine 30-Jährige und ein 33-Jähriger leicht im Gesicht verletzt. Die beiden Deutschen konnten die Flammen rasch selbst mit einem Feuerlöscher ersticken.

Insgesamt befanden sich in der Hütte sechs Personen. Die Urlauber wurden zur Abklärung von der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.