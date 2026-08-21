Autofahrer brauchen gute Nerven
Ferienende, Baustellen, Frequency Festival: Wo in Tirol am Wochenende Staus drohen
Die Inntalautobahn im Raum Kufstein und Innsbruck könnte einmal mehr zum Verkehrs-Brennpunkt werden.
© Thomas Böhm
Das Sommerferien-Ende in Teilen Deutschlands und der damit verbundene Urlauberwechsel können auch dieses Wochenende wieder kilometerlange Staus auf Tirols Straßen verursachen. Zusätzlich sorgt das Frequency Festival in St. Pölten für erhöhtes Verkehrsaufkommen.
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