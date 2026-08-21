Hamilton fit wie nie: Romantischer Sommer mit Kim Kardashian und beinhartes Training

Diese letzte Gelegenheit will sich Lewis Hamilton nicht entgehen lassen. Ein Triumph in den Dünen von Zandvoort fehlt dem wieder erstarkten Rekordweltmeister der Formel 1 noch. „Das will ich definitiv ändern“, kündigte der 41 Jahre alte Brite an.

Ein Sieg beim Großen Preis der Niederlande an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL) wäre zudem die perfekte Einstimmung für das noch größere Ziel: WM-Titel Nummer acht. Was in der vergangenen Saison noch unmöglich schien, ist längst kein verzweifeltes Wunschdenken mehr. Nach der selbst empfundenen Nutzlosigkeit vor fast genau einem Jahr wirkt der Superstar der Formel 1 entschlossen wie zu besten Titelzeiten.

„Ich bin so fit zurückgekommen wie noch nie zuvor im Sommer in den 20 Jahren – oder wie lange ich nun schon hier bin“, sagte Hamilton im Fahrerlager. „Lewis Hamilton warnt seine F1-Titelkonkurrenten: Nach einem romantischen Sommer mit Kim Kardashian ist er in der Form seines Lebens“, schrieb umgehend die britische Boulevardzeitung Sun. Eine Trainingsauszeit gönnte sich Hamilton nach eigenen Angaben nicht, neben Fotos mit Kardashian am Strand postete der Brite immer wieder auch Videos von der körperlichen Schinderei im Gym.

Nach Rückschlägen in den letzten Jahren 2026 könnte nun wieder sein Jahr werden. Im Klassement liegt der Rekord-Weltmeister zur Halbzeit auf dem zweiten Rang. Auf Kimi Antonelli, der ihn wiederum bei Mercedes beerbt hatte, hat Hamilton einen Rückstand von 50 Punkten. Bei zwölf noch geplanten Grand Prix in diesem Jahr kein Hexenwerk. „Ich glaube fest daran, dass wir die Lücke schließen können. Weit weg sind wir nicht“, betonte Hamilton mit Blick auf Mercedes.

Hamilton vs. Antonelli – auch ein PR-Segen für die Formel 1

Ein Duell des Altmeisters mit dem Wunder-Teenager um den Titel wäre für die Formel 1 selbst auch ein weiterer PR-Segen. Die beiden verstehen sich bestens, Antonelli spricht voller Respekt über Hamilton. Der Brite wiederum gibt dem Teenager aus Bologna auch mal Tipps und schrieb ihm zum Einstand bei den Silberpfeilen sogar einen Brief.