Fünf Vermisste und 19 Verletzte bei zwei Bränden in der Schweiz

Bei zwei Wohnhausbränden in der Schweiz sind insgesamt 19 Menschen verletzt worden. In Thusis wurden acht Menschen verletzt, fünf weitere galten zunächst als vermisst. Bei einem Wohnungsbrand in Schaffhausen erlitten elf Menschen Verletzungen.

Chur, Schaffhausen – In der Schweiz sind bei zwei Bränden in Wohnhäusern 19 Menschen verletzt worden. In der Kleinstadt Thusis im Kanton Graubünden, wo in der Nacht ein Haus mit Wohnungen und einem Restaurant ausbrannte und acht Menschen verletzt wurden, wurden nach Polizeiangaben am Freitag zudem noch fünf Menschen vermisst. In Schaffhausen an der Grenze zu Deutschland wurden bei einem Wohnungsbrand elf Menschen verletzt.

Die Graubündner Polizei teilte mit, in Thusis sei ein Gebäude mit Wohnungen und einem Restaurant vollständig ausgebrannt. 14 Menschen konnten das brennende Gebäude den Angaben zufolge verlassen. Unter ihnen sind acht Verletzte, darunter zwei Schwerverletzte. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer im zweiten Stock des Gebäudes ausgebrochen, die Feuerwehr wurde kurz nach Mitternacht alarmiert. Weil das Treppenhaus einstürzte, musste das Dach mit einem Kran geöffnet werden. Die Löscharbeiten dauerten den Angaben zufolge Freitagfrüh noch an, fast 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Die Verletzten wurden laut Polizei notfallmedizinisch behandelt und dann in Krankenhäuser in Chur, Thusis, Ilanz und Zürich gebracht. „Fünf Personen werden vermisst“, erklärte die Polizei. Auf einem von der Polizei verbreiteten Foto ist das in Brand stehende Wohngebäude zu sehen. Aus den Fenstern im zweiten Stock schlagen große Flammen, über dem Gebäude steigt eine Rauchwolke auf.

Wohnung brannte in Schaffhausen

In Schaffhausen im gleichnamigen Kanton an der deutschen Grenze war am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr ein Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, stand die Wohnung beim Eintreffen der Feuerwehr und der weiteren Einsatzkräfte bereits vollständig in Brand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Wohnungen aber verhindern.