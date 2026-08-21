Topspiele im Unterhaus
Schwaz-Kicker Heel schoss sich für Westliga-Hit warm, Sellraintal lädt zur Abrissparty
Aushilfs-Linksverteidiger Paul Heel (blau) ließ es im Cup krachen und möchte mit Westligist Schwaz auch im Spitzenspiel gegen Imst ungeschlagen bleiben.
© Axel Springer
Das Fußball-Unterhaus geizt nicht mit brisanten Duellen: In der Westliga kreuzen die ungeschlagenen Top-Teams Schwaz und Imst die Klingen. In der 1. Gebietsliga verabschiedet sich Sellraintal aus der Melacharena, möchte Wilten die imposante Derby-Bilanz gegen Veldidena ausbauen.
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