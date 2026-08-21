Landesrat verteidigt Einsparung
Paukenschlag im Nationalpark: Bürgermeister stimmt aus Pflichtgefühl gegen Budget
Der Nationalpark Hohe Tauern ist ein Naturschutzgebiet, dient der Forschung und der Lehre. Mit weniger Geld können auch weniger Aufgaben erfüllt werden.
© Catharina Oblasser
Der Nationalpark Hohe Tauern muss mit immer weniger Geld auskommen, denn Land und Bund haben ihre Beiträge seit der Gründung des Parks nie an die Inflation angepasst. Ein neuer, noch härterer Sparkurs des Landes brachte das Fass nun zum Überlaufen.
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