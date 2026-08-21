Probleme mit dem Fluggepäck im Urlaub: Das sollten Reisende wissen

Jedes Jahr gehen weltweit Millionen Gepäckstücke auf Flugreisen verloren, kommen verspätet an oder werden beschädigt. Für Betroffene ist das nicht nur ärgerlich, sondern auch mit Unsicherheit verbunden. Welche Rechte haben Reisende? Welche Fristen gelten und wie geht man im Schadensfall richtig vor?

Mein Koffer ist nicht angekommen. Was tun?

Wer am Gepäckband vergeblich auf seinen Koffer wartet, sollte den Vorfall noch am Flughafen am Schalter des Gepäckdienstes melden, empfiehlt der Mobilitätsclub ÖAMTC. Dafür wird in der Regel ein sogenannter „Property Irregularity Report“, kurz PIR, ausgefüllt. Eine Kopie dieses Formulars – oder die digitale Bestätigung – sollte man unbedingt selbst aufbewahren, da sie für die weitere Abwicklung wichtig werden könnte, erklärt Nikolaus Authried aus der ÖAMTC-Rechtsberatung.

Welche Fristen muss ich beachten?

Geht aufgegebenes Gepäck verloren, kommt es verspätet an oder wird beschädigt, muss dies der Fluggesellschaft zusätzlich schriftlich gemeldet werden, wenn man Ansprüche geltend machen will. Dabei gelten klare Fristen: Beschädigungen sind unverzüglich nach Entdeckung des Schadens, spätestens innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt des Gepäcks zu melden. Bei verspätetem Gepäck gilt eine Frist von 21 Tagen ab Zustellung.

Nach Ablauf von 21 Tagen (ab dem Tag der geplanten Übergabe) gilt ein Gepäckstück als verloren. Für diesen Fall ist keine weitere Frist vorgesehen. Jedenfalls wichtig ist, jeden Verlust so rasch wie möglich bei der Fluglinie zu melden.

Haften Fluglinien für meinen verlorenen Koffer?

Für verlorenes oder beschädigtes Reisegepäck haften Fluggesellschaften derzeit bis zu einem Höchstbetrag von rund 1600 Euro. „Werden besonders wertvolle Gegenstände oder hochwertige Kleidungsstücke im aufgegebenen Gepäck transportiert, sollte eine Reisgepäckversicherung abgeschlossen oder der höhere Gepäckwert beim Check-In – gegebenenfalls gegen Aufpreis – deklariert werden“, rät der ÖAMTC-Rechtsberater.

Wird ein Koffer beschädigt, muss dies der Fluggesellschaft zusätzlich schriftlich gemeldet werden, wenn man Ansprüche geltend machen will. © Imago/Ralph Peters

Kommt das Gepäck verspätet an, stellen manche Fluggesellschaften ein sogenanntes „Overnight-Kit“ mit den wichtigsten Hygieneartikeln zur Verfügung. Meist muss man jedoch die notwendigen Ersatzkäufe zuerst selbst besorgen und auslegen und erhält das Geld für notwendige Ausgaben dann von der Airline refundiert.

„Die Kosten für die Ersatzkäufe werden in der Regel recht rasch rückerstattet. Wichtig ist, dass sich Reisende vernünftigerweise nur das Notwendigste zu nachvollziehbaren Preisen kaufen. Was notwendig ist, hängt auch vom Reisezweck ab“, betont Authried. Selbstverständlich könne man Nachtwäsche, Hygieneartikel, Unterwäsche und frische Kleidung für die Tage ohne das eigene Gepäck kaufen. Die Belege für die Käufe müssen für die Rückerstattung vorgelegt werden.

Welche Gepäckbestimmungen gelten für mich?