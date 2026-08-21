Darum kehren Harry und Meghan wieder nach Großbritannien zurück

London – Die Nachricht von der bevorstehenden Rückkehr Prinz Harrys und Herzogin Meghans dominiert in Großbritannien die Schlagzeilen. Ein Bericht der australischen Nachrichtenseite news.com.au wirft nun etwas Licht auf einen der möglichen Beweggründe. Demnach soll Meghan ein Schauspielangebot in Großbritannien erhalten haben. Eine Quelle aus dem Umfeld des Paares widersprach dem Bericht auf Anfrage ausdrücklich nicht.

Worum es sich bei dem Projekt genau handelt und was für eine Rolle Meghan übernehmen soll, war zunächst aber nicht bekannt.

Die 44-Jährige blickt bereits auf eine erfolgreiche Schauspielkarriere zurück. In der Anwaltsserie „Suits“ spielte sie die ehrgeizige Anwältin Rachel Zane. Vor der Hochzeit mit Prinz Harry im Jahr 2018 gab sie die Rolle jedoch auf und stellte ihre beruflichen Ambitionen zugunsten ihrer Aufgabe als Mitglied der britischen Königsfamilie zurück.

Im Jahr 2020 erfolgte der Bruch mit den Royals, Harry und Meghan zogen zunächst nach Kanada und danach in den US-Bundesstaat Kalifornien. Nun wollen sie gemeinsam mit den beiden Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) wieder nach Großbritannien übersiedeln. (APA)