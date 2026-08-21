Stille Zeitzeugen
Denkmäler des Glaubens: Neun Tiroler Bauernkapellen, die Geschichten erzählen
So mancher Bergsteiger kehrt auf seinem Weg zum Gipfel in die Hauskapelle des Prägratner Strödenhofs ein.
© Catharina Oblasser
Sie sind Zeugen bewegter Geschichte und erinnern an eine Zeit, in der die Menschen außer Gottvertrauen oft wenig zum Leben hatten: Bauernkapellen laden auch heute noch zum Innehalten ein. Ein Überblick über neun Tiroler Kapellen, die für große Not, aber auch Fleiß und unerschütterlichen Glauben stehen.
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